CİNNET GETİREN CANİ KOCA KARISINI BIÇAKLADI
Karısıyla tartışan cani koca bir anda cinnet getirip eşini sırtından ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Cani koca emniyete götürülürken talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da, eşi D. A. ile anlaşmazlık yaşayan İ....
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