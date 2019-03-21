Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, “Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun“ diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu....



































