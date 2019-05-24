CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar, CHP'nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan iddialarına cevap vererek, “İki gündür üzerimden döndürülen tartışmaya açıklık getirmek isterim. Bu iddiayı dile getiren CHP'nin Washington temsilcisi ile hiçbir görüşmem temasım o

CHP'nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'ın “Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var“ dediğini iddia etmişti. O iddialara Bayraktar'dan açıklama geldi.

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