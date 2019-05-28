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Çocuk İstismarını Anlatan Kitapta Bulunan İğrenç Satırlar, Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı
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Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı

ÇOCUK İSTİSMARINI ANLATAN KİTAPTA BULUNAN İĞRENÇ SATIRLAR, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren satırlar büyük tepki topladı. Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 19:00
Puan Ver : Çocuk İstismarını Anlatan Kitapta Bulunan İğrenç Satırlar, Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı(5/10)1

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti. Avukat Umur Yıldırım, çocuk istismarını öven çirkin satırlar için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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