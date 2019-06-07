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Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
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Çocukların kavgası iki aile arasında büyüdü! Kavga ettikleri ailenin evini ateşe verdiler

ÇOCUKLARIN KAVGASI İKİ AİLE ARASINDA BÜYÜDÜ! KAVGA ETTİKLERİ AİLENİN EVİNİ ATEŞE VERDİLER

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de çocuklar arasında çıkan kavga iki aile arasında büyük bir tartışmaya döndü. Büyüyen kavgaya karışan bir aile üyesi, tartıştığı ailenin oturduğu evi ateşe verdi.

Tarih : 07 Haziran 2019, 09:40
Puan Ver : Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler(9/10)5

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan bir aile üyesi hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini yaktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı....

















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