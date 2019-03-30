ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TAŞ BİRİKTİREN VATANDAŞ, YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU
Batman'da çocukluğundan bu yana taş biriktiren Veysel Cihangir isimli vatandaş, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak “Bunların bilim çevrelerince değerlendirilmesini rica ediyorum. Bunların hepsi değerli taşlar“ ifadesini kullandı.
Batman'da tonlarca taş biriktiren bir kişi, aralarında meteor taşının da bulunduğunu savunduğu taşların devlet yetkilileri tarafından değerlendirilmeye alınmasını istedi.
Kaynak: haberinburada. ....
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