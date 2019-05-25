Siirt'te gözlük satıcılığı yapan Yusuf Yaşar, çocukluk yıllarından bu yana bin 200 sanatçının kasetini biriktirip koleksiyon haline getirdi. Yaşar, manevi değeri çok yüksek olan kasetlere 250-300 bin lira teklif etseler bile satamayacağını söylüyor.