ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA! CAMİ SALDIRISININ ARKASINDA MOSSAD MI VAR?
Yeni Zelanda'daki en büyük cami olan Mt Roskill Masjid'in imamı Ahmed Bhamji, 50 Müslüman'ın öldüğü katliamın arkasında Mossad'ın olduğunu söyledi.
Yeni Zelanda'daki en büyük cami olan Mt Roskill Masjid'in imamı Ahmed Bhamji ülkede düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteri sırasında 50 Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan saldırısının arkasında İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada. ....
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