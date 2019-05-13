Karabük Aydınlıkevler Mahallesinde iki sitenin bahçesinde meydana gelen çökmenin ardından yolda çatlaklıkların oluşması vatandaşları tedirgin etti.

Karabük Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Caddede bulunan iki sitenin bahçesinde su kaçağından kaynaklı çökme meydana geldi. Ayrıca yolda 15 santimetre civarında oluşan çatlaklıkların ardından site sakinleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu.

Kaynak: haberinburada....