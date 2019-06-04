Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, başarısız geçen sezonu, hakem kararlarını ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli, asistanaliz'in sorularını yanıtladı. Volkan Demirel konusundan, hakemlere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Damien Comolli'nin açıklamaları şu şekilde:

Kaynak: haberinburada. ....