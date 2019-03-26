İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı. Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, “Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim....



































