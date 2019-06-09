Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde çıkan yangında 7 ev tamamen yandı. Sabah saatlerinde Rasim Çetin isimli köylünün evinde başlayan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile çevre ilçeler Osmancık ve Tosya'dan gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı....



































