Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmanın kısa bir bölümünü yayınladı. Cübbeli'nin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada....