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Çukur’un İdris Babası Ercan Kasal’dan yeni sezon açıklaması!

ÇUKUR’UN İDRİS BABASI ERCAN KASAL’DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI!

Sezonu reyting birincisi olarak kapatan Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal, “Yeni sezonda İdris Baba öldü mü, yaşayacak mı?“sorusuna “O sorunun cevabı için 3 ay boyunca bekleyecekler“ cevabını verdi.

Tarih : 06 Haziran 2019, 00:50
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Ekranların en çok izlenen dizisi Çukur, 67'inci bölümle sezon finali yaptı. Efsane dizinin son bölümünde ailenin kadınlarının hayatı karşılığında canı istenen İdris Koçovalı'nın diziye veda edip etmediği ise merak konusu oldu.

YENİ SEZONLA İLGİLİ KONUŞTU

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal, yeni sezon için “Şunu söyleyebilirim rahatlıkla, ilk iki sezonu aratmayacak“ ifadelerini kullandı....

















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