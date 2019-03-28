Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında, Hüsamettin Cindoruk ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine cevap verdi. Erdoğan, “Kendisine seçimlerden sonra hukuk önünde hesabını soracağım. Biz bunların tehditlerine aldırış edecek değiliz....



































