Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülke basınına verdiği röportajda geleceği ve Beşiktaş'la ilgili konuştu. Türkiye'de ve Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Vida, Türk futbolunda iz bırakmak istediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada....