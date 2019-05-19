Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK“ ifadelerini kullandı....



































