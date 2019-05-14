Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından görüşme sonrası yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olma