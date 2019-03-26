Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki açıklamasında “Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar....



































