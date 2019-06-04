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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: S-400 KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL


Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil
Tarih : 04 Haziran 2019, 11:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 Konusunda Geri Adım Atmamız Söz Konusu Değil(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Erdoğan, bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin S-400'lerle ilgili son durumu sorması üzerine Erdoğan, “Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var....

















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