Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Erdoğan, bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin S-400'lerle ilgili son durumu sorması üzerine Erdoğan, “Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var....



































