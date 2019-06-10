CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR İLE İZLANDA HAKKINDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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