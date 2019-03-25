Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi.

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşılaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20. 00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi....



































