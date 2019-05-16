Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçiminin yenilenmesinden kaygı duyduklarını açıklayan TÜSİAD'ı eleştirdi. Erdoğan, “Ben sizin 12 yıl önce durumunuzu, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunu teşhir ederim....



































