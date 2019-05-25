CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UBER KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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