Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesi tarihi Yenikapı mitingi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında 1 milyon 600 bin vatandaşın olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Mitingi'nde vatandaşlarla bir araya geliyor. Binali Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli'nin ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Kaynak: haberinburada....