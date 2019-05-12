Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. “ dedi.

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