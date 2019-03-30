Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürleri dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğul'u rencide etmeye çalışan İYİ Partili Mine Koşan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yusuf'u davranışlarından dolayı kutlayan Erdoğan, “Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu. Ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu....



































