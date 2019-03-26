Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında dün Eskişehir'de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi. Türkiye, sahadan 4-0'lık skorla ayrılırken, Erdoğan da milli maç için kurulan dijital panoların kaldırılmamasını isteyen Eskişehirspor taraftarlarını kırmadı. Kulüp Başkanı Kaan Ay'ın ricası ve taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Recep Tayyip Erdoğan, yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi....



































