CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN PENÇE HAREKATI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Irak'a başlatılan “Pençe Operasyonu“na ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle....
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