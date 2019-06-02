31 Mart seçimlerinden sonra Atakum'da Belediye Başkanı olan Cemil Deveci, belediyeye ait olan ve başkaları tarafından işletilen Banda Aceh Spor Tesisi ve Kafetaryasını mühürledi. Zabıta ekipleri tarafından süresiz olarak kapatılan tesislerin giriş kapısına mühürleme işlemi ile ilgili gerekçe ise 'Ruhsatsız' olarak kaydedildi.

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