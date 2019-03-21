Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Ankapark'ın açılış töreni öncesi protokolde bir süre telefonla konuştu. Erdoğan'ın cep telefonu kılıfındaki, TSK'nın Efes 2016 tatbikatında üniformayla çekilmiş fotoğrafı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Avrupa'nın en büyük tema parkı olan Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi protokolde telefonla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonundaki detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: haberinburada....