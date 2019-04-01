Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sonucu açıklamasıyla çelişen bir açıklaması olmadığını ifade etti.

Kaynak: haberinburada....