Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM'de yakalanan 2 DHKP-C'li teröristlerle ilgili “İç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır“ dedi.

DHKP-C'li 2 terörist, TBMM'ye girmeye çalışırken bombayı andıran düzenekle yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir. Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır....



































