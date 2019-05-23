CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı....
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