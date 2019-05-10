2015 yılında başlayan profesyonel hakemlikle birlikte maaşa bağlanan hakemlerin her geçen gün kazancı iyileştirildi. Süper Lig'de düdük çalan hakemler kıdemine göre maaş alırken buna bir de maç başı ücretler eklenince gelirler daha da arttı.