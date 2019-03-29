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Cüneyt Çakır Suudi Arabistan’da Maç Yönetecek

CÜNEYT ÇAKIR SUUDİ ARABİSTAN’DA MAÇ YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

Tarih : 29 Mart 2019, 13:30
Puan Ver : Cüneyt Çakır Suudi Arabistan’Da Maç Yönetecek(10/10)6

FIFA hakemi Cüneyt Çakır, lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 29 Mart 2019 Cuma günü oynanacak ve TSİ 20. 40'ta başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak....

















Etiketler: Cüneyt  Çakır  Suudi  Arabistan’Da  Maç  Yönetecek    haber

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