FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

FIFA hakemi Cüneyt Çakır, lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 29 Mart 2019 Cuma günü oynanacak ve TSİ 20. 40'ta başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak....



































