Suudi Arabistan Ligi'nin 25'inci haftasında ikinci sıradaki Al Nassr sahasında Al Hilal'i konuk etti. FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Al Nassr sahasında rakibini 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46'ncı dakikada Abderazak Hamdallah ile 77 ve 90+7'nci dakikalarda Bruno Uvini kaydetti....



































