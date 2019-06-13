Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euronun önceki serilere göre daha küçük ve yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni banknotları piyasaya sürüldü. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotlar yenilenmiş ve piyasaya sürülmüştü. 100 ve 200 euroluk yeni banknotların piyasa girmesiyle euronun Avrupa serisi de tamamlandı....



































