İngiltere'de ülkeye kaçak sokulan şempanzelerin kesilip etlerinin zenginlerin düğünlerinde yedirildiği öne sürüldü. Bir kaç hafta önce de bir havalimanında çok sayıda şempanze eti ele geçirilmişti.

İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye Batı Afrika'dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği öne sürüldü. East Anglia Üniversitesi primat uzmanı Dr. Ben Garrod, İngiiltere ve Avrupa'da şempanze eti kaçakçılığının yaygın olduğunu söylerken bir kaç hafata önce de bir havalimanında çok sayıda şempanze eti ele geçirildiğini belirtti....



































