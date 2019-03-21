Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız futbol adamı, genç oyuncuya performansından dolayı memnun olduklarını belirtip kendisini yakından izlemeye devam edece