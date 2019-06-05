Yeni sezon öncesi transferde en büyük önemi forvet hamlesine veren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Resmi teklif yapılan Edin Dzeko'nun tercihini Inter'den yana kullanması sonrası transferden vazgeçen Sarı-Lacivertli yönetim mutlaka çok kariyerli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kaynak: haberinburada....