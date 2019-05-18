Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'ın 23 Haziran İstanbul seçimleri geçene kadar sahada görünmeme kararı aldığı konuşuluyor.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın aktardığı kulis bilgilere göre parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi eskiBakanı Ali Babacan'ın 23 Haziran geçene kadar sahada görünmeme kararı aldı.

Kaynak: haberinburada. ....