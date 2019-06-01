Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izledi. Samyeli, sevgilisinin ailesiyle ilk kez görüntülendi.

Usta komedyen Cem Yılmaz ve eski sunucu Defne Samyeli aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Sürekli evlenecekleri konuşulan ünlü çift, Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösterisini Yılmaz'ın anne ve babasıyla izledi. Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülendi....



































