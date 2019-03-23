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Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı

DEĞERİNİN ALTINDA DÖVİZ ALMAK İSTEYİNCE DOLANDIRILDI

Aydın'ın Didim ilçesinde internetten tanıştığı birinden ucuza döviz almak isteyen bir kişi dolandırıldı. 125 bin TL vererek 180 bin İsviçre frangı alan şahış, paraların sahte olduğunu anlayınca soluğu emniyette aldı.

Tarih : 23 Mart 2019, 12:00
Puan Ver : Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı(6/10)2

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahıstan değerinin altında döviz almak isteyen kişi dolandırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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