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Demet Akalın, Berna Laçin’İn Pedofili İçeren Kitap Hakkında Açıklamasına Ateş Püskürdü
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Demet Akalın, Berna Laçin’in pedofili içeren kitap hakkında açıklamasına ateş püskürdü

DEMET AKALIN, BERNA LAÇİN’İN PEDOFİLİ İÇEREN KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Demet Akalın, Berna Laçin'in Ayşe Kulin'in pedofili sözler içere kitabını gülerek eleştirmesine ateş püskürdü.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Demet Akalın, Berna Laçin’İn Pedofili İçeren Kitap Hakkında Açıklamasına Ateş Püskürdü(10/10)6

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca yaptığı açıklamayla iyice tepki topladı. Laçin'e bir tepki de Demet Akalın'dan geldi....

















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