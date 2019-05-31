Başarılı şarkıcı Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son olarak bir annenin verdiği ilacı içmeyen kızına şiddet uygulamasıyla alakalı konuşan Akalın, çocuğa şiddet ve istismarın artmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmak istediğini söyledi....



































