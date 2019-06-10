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Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam

DEMET AKALIN, KENDİSİNE MESAJ ATMIŞ GİBİ PHOTOSHOP YAPAN TAKİPÇİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: NAMUSUMLA OYNATMAM

Demet Akalın, bir twitter kullanıcısının “Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun“ mesajını görünce çileden çıktı. Akalın mesaja, “Namusumla dalga geçirmem“ diyerek sert çıktı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 01:00
Puan Ver : Demet Akalın, Kendisine Mesaj Atmış Gibi Photoshop Yapan Takipçisine Ateş Püskürdü: Namusumla Oynatmam(9/10)5

Bir Twitter kullanıcısı, Demet Akalın kendisine mesaj atmış gibi photoshop yaptı. Kurgu olduğu anlaşılan mesajda “Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun“ yazıyordu....

















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