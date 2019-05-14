Demet Akalın tatil öncesi verdiği “Telefonumu kuma gömeceğim“ sözünü tutamadı. Akalın, “Cennet gibi bir yer burası... Sıkılırım sandım hiçbir şey yok deniz kum güneşten başka ama insan her yeri, her anı çekmek istiyor.“ ifadelerini kullandı.