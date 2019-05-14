DEMET AKALIN TATİL ÖNCESİ TAKİPÇİLERİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAMADI!
Demet Akalın tatil öncesi verdiği “Telefonumu kuma gömeceğim“ sözünü tutamadı. Akalın, “Cennet gibi bir yer burası... Sıkılırım sandım hiçbir şey yok deniz kum güneşten başka ama insan her yeri, her anı çekmek istiyor.“ ifadelerini kullandı.
Maldivler için 'Yeryüzündeki cennet' diyen Demet Akalın, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
“CENNET GİBİ BİR YER BURASI“
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, “Cennet gibi bir yer burası. ....
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