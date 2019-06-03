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Demet Akalın, yakın arkadaşı Sinan Akçıl’a yeni şarkısı üzerinden gönderme yaptı

DEMET AKALIN, YAKIN ARKADAŞI SİNAN AKÇIL’A YENİ ŞARKISI ÜZERİNDEN GÖNDERME YAPTI

Şarkıcı Demet Akalın, kendisiyle aynı zamanda albüm çıkaran meslektaşı Sinan Akçıl'a sosyal medya hesabından “Kendisi bana sallamış. hayır bir de o şarkıyla kafa tutmaya utanmıyor“ diyerek gönderme yaptı.

Tarih : 03 Haziran 2019, 11:30
Puan Ver : Demet Akalın, Yakın Arkadaşı Sinan Akçıl’A Yeni Şarkısı Üzerinden Gönderme Yaptı(9/10)5

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya 'Sinan Akçıl'a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz' diyerek meslektaşına gönderme yaptı.

“TAKİPÇİ SATIŞIYLA İŞİMİZ OLMAZ“

Paylaştığı gönderiye takipçi satmaya çalışan birinin yorum yaptığını gören Akalın, kendisiyle aynı dönemde şarkı çıkaran Sinan Akçıl'a “Sinan Akçıl'a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz“ diyerek gönderme yaptı.

“O ŞARKIYLA KAFA TUTMAYA UTANMIYOR“

Başka bir takipçisinin Sinan Akçıl hakkında söylediği sözler için Demet Akalın'a 'Vuuuh magazine konu çıkardın' yorumuna ise “Kendisi bana bugün sallamış! Hayır o şarkıyla bir de utanmıyor da kafa tutmaya, komik çocuk! Hande Yener'le barışmak bu kadar rahatsız etmemeli insanları“ cevabını verdi....

















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