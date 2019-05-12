Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt, kızı Hira, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve Fatih Ürek ile tatile çıktı. Akalın, o anları takipçileriyle paylaştı. Son paylaşımında ise göbeğinin hayli belirgin olması sosyal medyada “Hamile mi“ tartışmalarına neden oldu....



































